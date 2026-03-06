Questa mattina a Baranzate, in provincia di Milano, si è svolto uno sciopero di otto ore davanti alla sede di Flint Cps Inks. La protesta è stata organizzata dai lavoratori per esprimere il loro dissenso contro i licenziamenti annunciati dall’azienda, che da tempo opera nel settore delle inchiostrerie. Durante la giornata si sono tenuti anche un presidio e cortei nelle vicinanze della fabbrica.

Baranzate (Milano), 6 marzo 2026 - Sciopero di otto ore e presidio di protesta questa mattina davanti Flint Cps Inks di Baranzate. I 43 lavoratori e lavoratrici hanno incrociato le braccia contro la decisione della direzione aziendale di chiudere lo stabilimento di via Milano e aprire la procedura di licenziamento collettivo. L’annuncio e le motivazioni La notizia è stata comunicata lo scorso 2 marzo alla Rsu e alle organizzazioni sindacali di categoria. Secondo quanto riferito dalla Filctem Cgil la scelta sarebbe motivata dal declino strutturale del mercato di riferimento, dall'aumento dei costi operativi e dall’intensificarsi della concorrenza internazionale, in particolare da parte di produttori indiani, cinesi e del sud-est asiatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero alla Flint Cps Inks contro i licenziamenti: “Hanno lasciato morire un’azienda che è stata un’eccellenza”

Baranzate, la Flint CPS Inks annuncia la chiusura: 43 posti a rischio. Proclamato sciopero con presidioBaranzate (Milano), 5 marzo 2026 - Chiusura dello stabilimento e 43 posti di lavoro a rischio alla Flint Cps Inks di Baranzate.

I dipendenti di Ubisoft hanno organizzato uno sciopero contro i nuovi licenziamentiLa tensione interna a Ubisoft è esplosa dopo l’annuncio di nuovi licenziamenti, con i sindacati francesi che hanno votato all’unanimità per...

Tutti gli aggiornamenti su Sciopero alla Flint Cps Inks contro i....

Temi più discussi: Azienda nel Milanese annuncia la chiusura, 43 gli esuberi: proclamato lo sciopero con presidio; Baranzate, Flint CPS Inks chiude: 43 posti a rischio. Proclamato sciopero con presidio; Flint CPS Inks chiude lo stabilimento di Baranzate: a rischio 43 posti di lavoro; Flint CPS Inks chiude lo stabilimento di Baranzate: a rischio 43 posti di lavoro.

Baranzate, Flint CPS Inks chiude: 43 posti a rischio. Proclamato sciopero con presidioUna doccia fredda per lavoratori e lavoratrici dell'azienda di via Milano che fa parte del gruppo multinazionale Flint, tra i maggiori fornitori a livello mondiale di inchiostri per la stampa, l’imbal ... ilgiorno.it

Azienda nel Milanese annuncia la chiusura, 43 gli esuberi: proclamato lo sciopero con presidioL'azienda Flint Cps Inks di Baranzate, nel Milanese, chiuderà. Lo ha fatto sapere la stessa realtà ai sindacati. L'azienda fa parte della multinazionale Flint tra i maggiori fornitori mondiali di ... milanotoday.it

Flint CPS Inks chiude lo stabilimento di Baranzate: a rischio 43 posti di lavoro milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Una doccia fredda per lavoratori e lavoratrici dell'azienda di via Milano che fa parte del gruppo multinazionale Flint, tra i maggiori fornitori a livello mondiale di inchiostri per la stampa, l’imballaggio e l'etichettatura - facebook.com facebook