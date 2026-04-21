Ulss 9 celebra la Giornata dell’Ostetrica Nel 2025 seguite quasi 45mila donne
L’Ulss 9 Scaligera ha celebrato la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si tiene ogni anno il 5 maggio dal 1991. In questa occasione, l’ente ha dedicato attenzione a questa professione che segue le donne in diversi momenti della vita, dalla pubertà alla menopausa, inclusi gravidanza, parto e post parto. Nel 2025, circa 45.000 donne sono state assistite da queste figure professionali.
In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che dal 1991 ricorre il 5 maggio, l’Ulss 9 Scaligera dedica un’intera giornata a una figura professionale che accompagna le donne lungo tutto l’arco della vita, dall’adolescenza alla menopausa, passando per gravidanza, parto e post parto.🔗 Leggi su Veronasera.it
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