Ulss 9 celebra la Giornata dell’Ostetrica Nel 2025 seguite quasi 45mila donne

L’Ulss 9 Scaligera ha celebrato la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si tiene ogni anno il 5 maggio dal 1991. In questa occasione, l’ente ha dedicato attenzione a questa professione che segue le donne in diversi momenti della vita, dalla pubertà alla menopausa, inclusi gravidanza, parto e post parto. Nel 2025, circa 45.000 donne sono state assistite da queste figure professionali.