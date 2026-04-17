Giornata internazionale dell' ostetrica | incontro a Borgomanero per conoscere ancora meglio la figura

In occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, si è svolto a Borgomanero un incontro dedicato a conoscere meglio questa figura professionale. L’evento ha coinvolto diverse ostetriche e ha permesso di approfondire il loro ruolo durante il ciclo di vita della donna. La giornata mira a mettere in luce le competenze e le attività delle professioniste che assistono le donne in vari momenti della loro vita, dall’assistenza in gravidanza alla nascita.

Torna puntuale anche quest’anno la Giornata internazionale dell’ostetrica per celebrare il ruolo rilevante delle professioniste che si occupano della donna durante l'intero ciclo di vita; è il giorno riconosciuto a livello internazionale per evidenziare il lavoro e per ampliare la conoscenza di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate La prima Giornata Internazionale dell'AmatricianaIl 6 marzo Amatrice celebra la prima giornata internazionale dell'Amatriciana e amplia i festeggiamenti anche al 7 e all'8 marzo. 11 febbraio, Giornata internazionale delle donne nella scienza. Ma la parità STEM è ancora lontanaRoma, 11 febbraio 2026 – L’11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dall’Assemblea... Panoramica sull’argomento Giornata internazionale dell’ostetrica. Fnopo: Cure ostetriche, miglior garanzia dei buoni esiti di salute delle donneLa Federazione: Le sfide che la professione deve affrontare sono tante: dalla denatalità, alla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, la promozione di sani stili di vita, sessualità e ... quotidianosanita.it Giornata internazionale ostetriche. Fnopo: Ostetriche, una soluzione anche per il climaLa Confederazione Internazionale delle Ostetriche (ICM) ha deciso di dedicare la Giornata internazionale 2024 (che si celebra il 5 maggio) al cambiamento climatico, tra le più grandi sfide del nostro ... quotidianosanita.it