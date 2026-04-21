UK arrestati 7 complici | sventlato piano di incendi anti ebraici

Le forze dell'ordine britanniche hanno arrestato sette persone sospettate di aver pianificato incendi contro la comunità ebraica nel paese. Gli investigatori hanno identificato e fermato i soggetti coinvolti in un'operazione volta a mettere in atto atti incendiari rivolti a questa comunità. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e verificare eventuali altri coinvolti.

Le forze dell’ordine britanniche hanno messo in sicurezza sette individui sospettati di aver orchestrato un piano per scatenare incendi contro la comunità ebraica nel Regno Unito. Le operazioni, condotte dal Counter Terrorism Policing nelle ultime 48 ore, miravano a smantellare una cospirazione volta a colpire luoghi di culto o centri sociali legati al mondo ebraico, sebbene le autorità non abbiano ancora identificato con precisione il sito che sarebbe stato l’obiettivo degli attentatori. Una rete di arresti tra Hertfordshire, Birmingham ed Ealing. La macchina investigativa della polizia ha operato su diversi fronti geografici con una precisione chirurgica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UK, arrestati 7 complici: sventlato piano di incendi anti ebraici Notizie correlate Piano anti-incendi 2026: pugno duro contro l’incuria e multe fino a 10mila euroFirmata l’ordinanza sindacale per la messa in sicurezza del capoluogo: proprietari terrieri obbligati alla pulizia entro il 15 giugno. Delitto d’onore a Roma: 21enne ucciso, arrestati tre compliciUn giovane di 21 anni, Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed, ha perso la vita in un delitto d'onore a Roma.