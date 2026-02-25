Delitto d’onore a Roma | 21enne ucciso arrestati tre complici

Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed è stato ucciso a Roma a causa di un delitto d’onore. La vicenda si è consumata in una zona residenziale, dove i vicini hanno sentito delle urla prima che arrivassero le forze dell’ordine. Tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver partecipato all’omicidio. La polizia sta ancora indagando sui motivi che hanno portato a questo gesto violento. La comunità locale si chiede come sia stato possibile un episodio così grave.

Un giovane di 21 anni, Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed, ha perso la vita in un delitto d'onore a Roma. L'omicidio, avvenuto in pieno giorno in una zona ad alto impatto sociale, ha coinvolti tre giovani nordafricani con precedenti penali. L'autore del fendente fatale, Alsahid Salama Jazar, è stato fermato mentre tentava di fuggire a Milano. Il movente sembra legato a una questione di onore, con coinvolgimento di una ragazza italiana. La vicenda si è consumata in un'area già segnata da degrado e microcriminalità. I carabinieri della compagnia Roma San Pietro hanno ricostruito l'accaduto: la discussione tra la vittima e l'autore del delitto, entrambi armati, è degenerata rapidamente.

Quindicenne sequestrata e torturata dal suo ex e tre complici: quattro minorenni arrestatiQuattro minorenni sono stati arrestati in Francia, accusati di aver sequestrato e torturato una quindicenne.

I sospettati del delitto Quentin ospiti d'onore di Avs a RomaQuentin è stato ucciso a Lione, e ora si scopre che il gruppo antifascista francese coinvolto nel suo pestaggio ha legami più profondi con l’Italia di quanto si pensasse.

