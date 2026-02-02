Goccia dopo goccia | Piacenza celebra la Giornata per la pace

Piacenza si prepara a celebrare la Giornata per la Pace. Sabato 7 febbraio, la città si riempirà di iniziative per promuovere la pace, con il titolo

Sabato 7 febbraio 2026, a Piacenza, si terrà la Giornata per la Pace dal titolo "Goccia dopo goccia - Un oceano di pace". L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Piacenza, si svolgerà nel cuore della città tra piazza Cavalli, Palazzo Gotico e la Basilica di San Francesco. La scelta di queste location non è casuale: «desideriamo che il nostro impegno per la pace sia aperto a tutti e diventi un segno visibile e concreto per l’intera cittadinanza, per abitare i luoghi quotidiani della vita della città e parlare a tutti, credenti e non credenti», si legge nel comunicato. Il programma prevede un momento di accoglienza alle ore 15 in piazza Cavalli, seguito da alcuni workshop che animeranno il pomeriggio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacenza Giornata

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Piacenza Giornata

Giornata per la pace, il mondo cattolico in piazza sabato 7 febbraioSabato 7 febbraio 2026, a Piacenza, si terrà la Giornata per la pace dal titolo Goccia dopo goccia – Un oceano di pace. L’iniziativa, patrocinata dal ... piacenzasera.it

Goccia dopo goccia, uno spettacolo dedicato al medico Carlo UrbaniLa rassegna ‘Fair Play’ prosegue oggi (ore 21) al Teatro Studio Moriconi di Jesi con Goccia dopo goccia. Uno spettacolo su Carlo Urbani, racconto di Francesco Niccolini, con Sandro Fabiani, per la ... ilrestodelcarlino.it

Un concentrato di luce, goccia dopo goccia. Le Gocce Preziose Illuminanti aiutano a illuminare l’incarnato, valorizzando la pelle con un effetto radioso e uniforme. Il gesto ideale da aggiungere alla tua skincare routine per una pelle che appare subito più lumin facebook