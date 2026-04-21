L'Unione Europea ha segnalato la possibilità di una carenza di carburante destinato ai trasporti. La comunicazione sottolinea che si tratta di una possibilità concreta, senza affermare che la situazione sia già critica o imminente. La notizia arriva in un momento in cui l’approvvigionamento di carburante rappresenta un elemento di attenzione per il settore dei trasporti e le eventuali conseguenze potrebbero coinvolgere diverse aree dell’economia.

«Ci troviamo di fronte alla possibilità, e sottolineo la parola possibilità, di una carenza di carburante per i trasporti». L’ha indicato il ministro dei Trasporti cipriota Alexis Vafeades, della presidenza di turno Ue, che guiderà la riunione dei responsabili dei trasporti Ue. «L’evolversi della crisi geopolitica in Medio Oriente ha evidenziato che l’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema di approvvigionamento di carburante a breve termine e di questo dobbiamo discutere, dobbiamo esserne consapevoli», ha spiegato Vafeades. «Ma abbiamo anche un problema di domanda a medio e lungo termine e questo deve essere neutralizzato. Per il ministro si deve «essere pronti a evitare le code ai distributori di carburante» ed eliminare la possibilità che si formino code.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ue: «Possibilità di carenza carburante per i trasporti»

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