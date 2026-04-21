Secondo le autorità europee, il mercato dei carburanti per gli aerei si basa su un sistema globale che comprende produzione, importazioni e scorte. Non ci sono attualmente evidenze di penurie di kerosene, anche se il settore si trova in un momento di forte domanda. Le autorità sottolineano che, pur mantenendo un mercato aperto, monitorano attentamente la situazione per garantire la disponibilità del carburante.

Roma, 21 apr. (askanews) – “Su i carburanti per gli aerei, come sapete sono parte di un mercato globale che coinvolge produzione, importazioni e scorte. L’Europa ha anche una capacità di raffinazione interna rilevante: il 70% del kerosene è prodotto in Europa e il restante 30% è importato, di cui solo la metà viene dal Golfo” Persico. “Ora i mercati dei carburanti per aeronautica sono più tirati del normale, stiamo monitorando la situazione molto da vicino assieme ai paesi membri per ogni parte industriale, ma lasciatemi rilevare che l’Europa mantiene scorte di emergenza e che queste scorte possono essere e saranno rilasciate solo se necessario.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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++Ue: "Mercato tirato ma non ci sono prove di penurie di kerosene, l'Europa mantiene scorte di emergenza e queste scorte possono essere e saranno rilasciate solo se necessario. A questo stadio tuttavia il mercato sta gestendo la pressione e non ci sono pro x.com

Acquarello tirato via, fatto dal vero in mezzo al mercato sabato scorso. facebook