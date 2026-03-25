Negli ultimi giorni si sono registrati segnali di avvicinamento tra Iran e Stati Uniti, con Teheran che ha minimizzato la possibilità di negoziati, ironizzando pubblicamente su eventuali contatti in corso. Contestualmente, i prezzi di petrolio e gas sono diminuiti, riflettendo in parte le tensioni diplomatiche. Le parti sembrano comunque impegnate in discussioni che, secondo alcune fonti, sono già avviate.

Teheran ha deriso gli Usa troppo presto, cercando di smentire il fatto che le negoziazioni fossero già in corso. “Negoziano con se stessi, sono disperati.”. In realtà, Il Pakistan ha consegnato all’Iran la proposta in 15 punti elaborata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra e che ora si aspetta la risposta degli iraniani. Inoltre, alcune fonti di Islamabad hanno riferito ad Anadolu che entro 48 ore è prevista una svolta nei colloqui tra Stati Uniti e Repubblica islamica. Anche la Turchia sta svolgendo cercando di mediare diplomaticamente per concludere il conflitto in Medio Oriente. Non a caso, Ankara sta chiedendo ai Paesi del Golfo di evitare una presa di posizione nel conflitto in Iran, con diverse telefonate eseguite dal ministro degli Esteri Hakan Fidan ai colleghi di Emirati, Kuwait e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran e Usa, prove di negoziati: Teheran ironizza ma i contatti ci sono. Scendono i prezzi di petrolio e gas

Articoli correlati

Usa-Iran, a Ginevra i negoziati indiretti sul nucleare. Financial Times: “Teheran offre investimenti nei suoi giacimenti di petrolio e gas”E’ in corso a Ginevra nella sede dell’ambasciata dell’Oman il terzo round di negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti sul nucleare.

La Turchia dispiega i missili Patriot. Trump: “La guerra in Iran sta per finire”. E i prezzi di petrolio e gas calano. Colpito il quartier generale Usa in Kurdistan. Nuovi raid su TeheranIeri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un...

Iran e Stati Uniti trattano sul nucleare, ma intanto tengono gli eserciti in allerta

Tutto quello che riguarda Iran e Usa prove di negoziati Teheran...

Temi più discussi: L'Iran pone 6 condizioni per la fine della guerra - La Giornata del 22 marzo; Come si muoverà la Cina tra Iran, America ed Europa. Parla Sisci; Indagine sull’attacco mortale e illegale degli Usa contro una scuola in Iran; Iran, Axios: Mojtaba Khamenei è vivo secondo intelligence Usa e Israele.

Iran, piano in 15 punti degli Usa per porre fine alla guerra e negoziati nel fine settimanaIl capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi, ha affermato che nei prossimi giorni potrebbero esserci colloqui ... iltempo.it

Iran Usa, a Ginevra terzo round di negoziati. Washington non fa sconti: consegnare l’uranio arricchito e smantellare i 3 principali siti nucleariRoma, 26 febbraio 2026 - Oggi a Ginevra terzo round di colloqui tra Usa e Iran. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, è già in città da stamane per ... quotidiano.net

MEDIO ORIENTE | Media Iran: "Negoziato illogico, Teheran non accetta il cessate il fuoco". Bloomberg cita l'agenzia Fars: "Gli Usa violano gli accordi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/25/medio-oriente-media-entro-48-ore-prevista-svolta - facebook.com facebook

#tagada A che punto è la guerra in Iran dopo le ultime parole di Trump L'opinione di Marco Minniti x.com