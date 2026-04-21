Ue masochista | fondi ai nemici cinesi per aiutarli a conquistare l’Africa

La Commissione europea, insieme alla Banca europea per gli investimenti e alle casse di Parigi e Berlino, hanno approvato un finanziamento di 320 milioni di euro destinato a un progetto nel settore dei trasporti in Senegal. La somma viene erogata per sostenere lo sviluppo infrastrutturale nel paese africano, con un focus particolare su miglioramenti nelle reti di trasporto. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori.

Soldi europei a un’azienda cinese per finanziare affari in Africa. Non è una barzelletta, ma l’ennesima operazione degna del miglior Tafazzi che sta andando in scena a Bruxelles provocando non poche irritazioni tra gli europarlamentari che proprio in queste settimane si sono trovati a discutere della necessità di restituire priorità alla filiera industriale del Vecchio continente. Meno male. Tutto parte dalla Global Gateway Ue-Africa. Il piano dell’Unione Europea che prevede investimenti da svariati miliardi di euro nelle infrastrutture del Continente nero. Diversi i progetti in ballo, tra questi spicca la principale operazione sui trasporti in Senegal che vale non meno di 320 milioni.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ue masochista: fondi ai nemici cinesi per «aiutarli» a conquistare l’Africa Notizie correlate Biennale, stop definitivo della Ue ai fondiDa un lato il taglio dei fondi europei, per ben 2 milioni di euro, dall’altro il rischio di dimissioni del presidente della Biennale. Bordighera punta ai fondi UE: nasce l’Ufficio per attrarre investimentiMarzia Baldassarre, candidata sindaco di Bordighera con la lista civica Bordighera Domani, propone l’istituzione di un Ufficio Europa permanente per...