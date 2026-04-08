A Bordighera si lavora per creare un nuovo ufficio dedicato ai fondi europei. La candidata sindaco di una lista civica propone di istituire un ufficio permanente per attrarre e gestire i finanziamenti provenienti dall’Unione Europea. L’obiettivo è sfruttare al massimo le opportunità di finanziamento offerte dall’UE per lo sviluppo della città. La proposta sarà discussa durante la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative.

Marzia Baldassarre, candidata sindaco di Bordighera con la lista civica Bordighera Domani, propone l’istituzione di un Ufficio Europa permanente per attrarre e gestire i finanziamenti dell’Unione Europea a beneficio della città. L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare le risorse comunitarie in interventi tangibili. La strategia punta a superare l’approccio occasionale per adottare un sistema di monitoraggio costante dei bandi e una progettazione strutturata. Secondo Baldassarre, l’accesso ai fondi UE non rappresenta più un elemento accessorio, ma costituisce una leva fondamentale per potenziare le infrastrutture, i servizi pubblici e il benessere generale dei residenti della Città delle Palme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera punta ai fondi UE: nasce l’Ufficio per attrarre investimenti

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