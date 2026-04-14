Biennale stop definitivo della Ue ai fondi

L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura ha comunicato la cessazione definitiva dei finanziamenti per la Biennale. La decisione è stata confermata recentemente e riguarda tutte le sovvenzioni precedentemente assegnate all’evento. Da parte delle autorità europee non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta. La sospensione dei fondi influisce sulle attività programmate e sulla gestione complessiva dell’evento.

Da un lato il taglio dei fondi europei, per ben 2 milioni di euro, dall’altro il rischio di dimissioni del presidente della Biennale. È su questo crinale che si muove la difficile partita del governo italiano sul nodo della presenza della Russia alla mostra internazionale d’arte che si tiene in Laguna. Una questione spinosa che si affianca agli altri importanti fronti aperti sul versante della diplomazia internazionale proprio mentre la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si apprestano a ricevere il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, atteso nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Roma. Proprio alla vigilia di questa importante visita, infatti, la Commissione Europea ha formalizzato l’intenzione di procedere al taglio del contributo alla kermesse a causa della presenza della Russia.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Biennale, stop definitivo della Ue ai fondi Biennale nel mirino dell’Ue: rischio stop ai fondiLa decisione diPietrangelo Buttafuocodi riaprire il padiglione russo, chiuso dal 2022, ha innescato una reazione immediata da parte dellaCommissione... Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia. Si parla di: Biennale nel mirino dell’Ue: rischio stop ai fondi. Padiglione russo alla Biennale, l'Unione europea formalizza lo stop a un finanziamento da 2 milioniLa Commissione: Gli eventi finanziati dai contribuenti europei devono promuovere democrazia, dialogo, diversità, libertà di espressione ... rainews.it La Biennale di Venezia e il padiglione della Russia, Ue: «Formalizzata la volontà di fermare i fondi, Roma informata»«Posso confermare che l'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura (Eacea) ha inviato una lettera per informare la Fondazione La Biennale di Venezia della ... ilmattino.it