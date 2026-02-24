Ue a Kiev: 90 miliardi bloccati, ma l’Ucraina non cede La decisione di congelare 90 miliardi di euro di fondi europei nasce dalla preoccupazione per il rispetto delle condizioni di assistenza finanziaria. Tuttavia, il governo ucraino continua a resistere e a chiedere chiarimenti sulla situazione. La visita dei rappresentanti europei mira a rassicurare Kiev e a discutere le prossime mosse. La questione resta al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Oggi, 24 febbraio 2026, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa arrivano a Kiev per ribadire la solidarietà europea al popolo ucraino. Il viaggio in treno, dopo una notte di viaggio, avviene in un momento di forte tensione con l’Ungheria, che ha bloccato un prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina e posto il veto sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Von der Leyen, al suo decimo viaggio a Kiev dall’inizio del conflitto, ha sottolineato su X l’impegno europeo a sostenere l’Ucraina finanziariamente, militarmente e durante l’inverno rigido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ue, accordo per l'Ucraina: prestito di 90 miliardi a Kiev

Ucraina, accordo Ue su prestito a Kiev da 90 miliardi

I 90 miliardi all'Ucraina: chi paga davvero il conto

