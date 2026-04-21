Udito e cervello | il rischio invisibile che accelera il declino mentale

Uno studio recente evidenzia un collegamento diretto tra le capacità uditive e il funzionamento del cervello nelle persone anziane. La ricerca sottolinea come una perdita di udito possa influenzare negativamente le funzioni cognitive superiori. I risultati mostrano che la relazione tra capacità uditive e salute mentale richiede attenzione e potrebbe avere implicazioni per il trattamento e la prevenzione delle problematiche legate all’età.

Il legame tra la capacità di udire e la tenuta delle funzioni cognitive superiori emerge con una chiarezza scientifica che impone un cambio di passo nella gestione della salute senile. Secondo le analisi del Dott. Festicini, esperto nel campo della riabilitazione uditiva, il deterioramento dell’udito non rappresenta un semplice inconveniente sociale, ma una vera emergenza neurologica capace di innescare processi di declino mentale. La fatica del cervello davanti ai segnali sonori distorti. Quando la percezione acustica viene meno, il sistema nervoso centrale deve affrontare quella che il professionista definisce una questione di carico cognitivo eccessivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udito e cervello: il rischio invisibile che accelera il declino mentale Notizie correlate Pianto e stress: il rischio invisibile che danneggia il cervelloGli specialisti dell’Ulss 3 Serenissima hanno lanciato un monito decisivo per la prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso, sottolineando come i... Cervello, lo spray nasale che frena il declino cognitivoUn semplice spray nasale potrebbe, in futuro, diventare uno degli strumenti più innovativi contro il declino cognitivo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La dieta Mind rende il nostro cervello più giovane, ecco come; Orecchio intelligente, tra tecnologia e innovazione; Quanti anni hanno le tue orecchie? Fai il test virale e scoprilo in 30 secondi; Sentire meglio per vivere meglio, un convegno in biblioteca. Il silenzio che spegne il cervello: la riflessione di Lorenzo Festicini su sordità e declino cognitivoEsiste un legame invisibile, ma scientificamente ferreo, tra la salute delle nostre orecchie e la lucidità della nostra mente. Se l’udito cala, il cervello rischia di atrofizzarsi. Ne abbiamo parlat ... strettoweb.com Un calo dell’udito potrebbe essere un segno di ictusIn occasione della Giornata Mondiale dell'Udito, che si celebra oggi, l'attenzione della comunità scientifica si concentra non solo sulla prevenzione e sulla cura dei disturbi uditivi, ma anche sul ... repubblica.it Giornata gratuita per la prevenzione dell’udito Il Comune di Borgetto, in collaborazione con l’associazione Labirinto di Dioniso, organizza per il 28 aprile una giornata dedicata alla prevenzione dei disturbi uditivi. L’iniziativa si svolgerà nell’aula consiliar - facebook.com facebook Perdonatemi, ma non ho udito alcun commento del governo sulle indagini a carico del ministro Musumeci per il disastro di Niscemi. Tutti distratti da Trump x.com