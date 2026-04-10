Pianto e stress | il rischio invisibile che danneggia il cervello

Gli specialisti dell’Ulss 3 Serenissima hanno evidenziato che i movimenti bruschi e ripetuti sui neonati rappresentano un rischio reale per la salute cerebrale dei bambini. Hanno inoltre ricordato che tali comportamenti possono portare a lesioni cerebrali permanenti, anche se spesso non sono immediatamente visibili. La prevenzione di queste situazioni si basa sulla corretta gestione e sulla maggiore consapevolezza delle persone che si occupano dei neonati.

Gli specialisti dell’Ulss 3 Serenissima hanno lanciato un monito decisivo per la prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso, sottolineando come i movimenti bruschi e ripetuti sui neonati possano causare lesioni cerebrali permanenti. La campagna di sensibilizzazione si intensifica in occasione delle giornate nazionali previste per l’11 e il 12 aprile, con l’obiettivo di proteggere la salute dei più piccoli attraverso l’informazione diretta. Rischi neurologici e gestione dello stress familiare. Le conseguenze cliniche derivanti da gesti impulsivi verso un lattante sono estremamente severe. Secondo quanto evidenziato dai medici, le sollecitazioni fisiche eccessive possono determinare danni irreversibili al cervello, che si manifestano con deficit cognitivi o motori, problemi alla vista e all’udito, fino a giungere alla morte del neonato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pianto e stress: il rischio invisibile che danneggia il cervello Leggi anche: Intestino e cervello: il dialogo invisibile che regola la nostra salute Sedentarietà intelligente: perché leggere protegge il cervello mentre la TV lo danneggiaLa distinzione tra sedentarietà attiva e passiva potrebbe riscrivere le raccomandazioni sulla salute cerebrale. Temi più discussi: Far piangere i neonati per addormentarli non funziona: le evidenze scientifiche sul metodo Cry It Out; Una giornata informativa sulla Sindrome del bambino scosso al San Giuseppe di Empoli; Sindrome del Bambino Scosso, iniziativa del San Carlo; Sindrome del bambino scosso, prevenzione e informazione nelle farmacie. Vademecum su segnali e rischi. Sindrome del bambino scosso, prevenzione e informazione nelle farmacie. Vademecum su segnali e rischiLa Shaken Baby Syndrome è un trauma cerebrale grave che può provocare disabilità permanenti o morte. L’11 e il 12 aprile si svolgono le Giornate nazionali di prevenzione promosse dalla Simeup. I farma ... farmacista33.it Un neonato può mettere a dura prova, cosa fare per non perdere il controlloUn neonato tra le braccia, un pianto inconsolabile, la stanchezza per le tanti notti insonni che pesa come un macigno sulle spalle. Un istante, un gesto impulsivo che può cambiare tutto. L’11 e il 12 ... temponews.it "L'addio per cui ho pianto, lì ho capito". #Danilo tra lacrime #Juve e retroscena: "Mi ha portato lui" x.com Un pianto ininterrotto può far perdere la pazienza, ma scuotere un neonato può causare danni cerebrali gravissimi Sabato 11 e domenica 12 aprile la Asl Lanciano Vasto Chieti scende in piazza con i pediatri per la campagna #NonScuoterlo. Ti aspettiamo - facebook.com facebook