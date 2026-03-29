A Udine, anche per il 2026, i Civici Musei resteranno aperti nel Lunedì dell’Angelo, offrendo un programma di iniziative che comprendono musica e mostre. La giornata vede inoltre concerti diffusi in vari luoghi della città, mentre i musei partecipano all’apertura straordinaria, proponendo un’offerta culturale varia e articolata per il giorno di Pasquetta.

Protagonisti della giornata saranno i Musei del Castello e il Museo etnografico del Friuli, dove si alterneranno concerti, performance itineranti e appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e turisti Pasquetta all’insegna della cultura a Udine. Anche per il 2026 i Civici Musei confermano l’apertura straordinaria per il Lunedì dell’Angelo, con un ricco programma di iniziative tra arte e musica. Protagonisti della giornata saranno i Musei del Castello e il Museo etnografico del Friuli, dove si alterneranno concerti, performance itineranti e appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e turisti. Al Castello di Udine torna per l’ottava edizione la rassegna “Musica & Musei”, che trasformerà gli spazi della Galleria d’Arte Antica in un vero e proprio palcoscenico diffuso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Pasquetta tra musica e cultura: musei aperti e concerti diffusi a Udine

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Ciao! Sapete di ristoranti vegani o aperti a Pasqua e/o Pasquetta a Roma Ho visto che Veghometro dovrebbero essere aperto, mentre Nativa è chiuso. Conosco abbastanza bene i ristoranti del centro e vista la giornata li eviterei. Se avete altre idee o suggeri - facebook.com facebook

Tendenza per #Pasqua e Pasquetta: modelli americano ed europeo divisi tra Sole e maltempo. Articolo meteo di Massimiliano Santini . x.com