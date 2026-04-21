Durante la XV Assemblea Nazionale di ANCI Giovani a Napoli, una delegazione di Udine ha rappresentato il proprio territorio, portando le istanze e le opinioni dei giovani amministratori locali. La partecipazione ha coinvolto diversi rappresentanti provenienti dall’area friulana, che hanno condiviso le proprie esperienze e prospettive sul ruolo dei giovani nel mondo amministrativo. L’incontro si è svolto nel capoluogo campano, con un focus sulla futura gestione delle città italiane.

La delegazione di Udine ha portato la voce del territorio partenopeo durante la XV Assemblea Nazionale di ANCI Giovani, tenutasi a Napoli. L’assessore alle Politiche giovanili e Pari opportunità, Arianna Facchini, ha rappresentato l’amministrazione comunale nel confronto nazionale che ha protagonisti i giovani amministratori sotto i trentacinque anni provenienti da ogni angolo d’Italia, accompagnata dai consiglieri comunali Luca Onorio Vidoni ed Emma Ferrari. Il dialogo tra generazioni e territori per una gestione inclusiva. L’incontro napoletano non è stato soltanto un momento di rappresentanza, ma un vero laboratorio di scambio su problematiche comuni che colpiscono i comuni italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine a Napoli: i giovani amministratori al centro del futuro

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