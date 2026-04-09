Gragnano 20 anni di democrazia | i giovani al centro del futuro

Sabato 11 aprile alle 10, il Centro Culturale di Gragnano Trebbiense sarà teatro di un evento dedicato ai vent’anni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. La cerimonia si terrà in occasione di questa ricorrenza, che coinvolge i giovani del territorio e rappresenta un momento di riflessione sulla partecipazione giovanile nel Comune. La celebrazione mira a sottolineare il ruolo delle nuove generazioni nel contesto locale.

Sabato 11 aprile, alle ore 10, il Centro Culturale di Gragnano Trebbiense ospiterà la celebrazione per i vent’anni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. L’evento segna un traguardo fondamentale per l’impegno civico giovanile nel territorio locale. Patrizia Calza, che quando il progetto nacque ricopriva l’incarico di assessore alla Pubblica Istruzione, ha sottolineato come questo anniversario non rappresenti solo un momento di festa, ma una conferma di un percorso iniziato due decenni fa. L’obiettivo dichiarato è trasformare i giovani da semplici osservatori della realtà a attori capaci di influenzare le decisioni collettive. La sindaca ha spiegato che durante questi vent’anni il Consiglio è stato una vera palestra di democrazia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gragnano, 20 anni di democrazia: i giovani al centro del futuro Confai a 90 anni: IA e PAC al centro del futuro agricoloDomani, 15 marzo 2026, a Porto Mantovano si svolgerà un appuntamento cruciale per il settore agricolo mantovano. Leggi anche: Gragnano guarda al futuro: inaugurata la nuova scuola dell’infanzia Argomenti più discussi: Il consiglio dei ragazzi a Gragnano compie 20 anni, sabato festa con l’assessore Paglia; La Sirena da Stabiae tra i pezzi in mostra al Mann: scoperta a Gragnano nei lavori in un pastificio; Gragnano, dalla necropoli romana in via dei Pastai emerge un balsamario a forma di Parthenope; Gragnano, Giusy Sbaglio incanta l'Europa: nuovi trionfi ai Dutch Open. Il consiglio dei ragazzi a Gragnano compie 20 anni, sabato festa con l’assessore PagliaL’ 11 aprile si festeggerà a Gragnano Trebbiense il Ventennale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Non intendiamo festeggiare un semplice ... piacenzasera.it Pasta di Gragnano IGP = grano italiano Non sempre. Abbiamo controllato tra supermercati e discount e la realtà è diversa da quello che molti pensano: non tutta la pasta di Gragnano è fatta con grano italiano. Il disciplinare IGP infatti garantisce metodo e qua - facebook.com facebook