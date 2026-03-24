La data da cerchiare di rosso è quella del 21 aprile. Per quel martedì è stata infatti fissata l'udienza, presso la Corte d'Appello minorile dell'Aquila, sul ricorso presentato dai rappresentanti legali di Nathan Trevillon e Catherine Birmingham, la famiglia nel bosco di Palmoli, per il ricongiungimento familiare e la revoca dell'ordinanza con cui è stato disposto l'allontanamento dei piccoli., I tre bambini, due gemelli di sette anni e una bambina di otto anni, sono stati accolti in una casa-famiglia di Vasto (in provincia di Chieti in Abruzzo), allontanati dai genitori a novembre, con la sospensione della responsabilità genitoriale della coppia che viveva isolata in un bosco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, il 21 aprile udienza in appello su ricongiungimento

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