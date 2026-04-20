Famiglia nel bosco Trevallion nell’alloggio comunale | domani udienza in Corte d'Appello per il ricongiungimento

Domani si terrà in Corte d’Appello l’udienza riguardante il ricongiungimento familiare di una famiglia attualmente divisa tra un alloggio comunale e una comunità protetta. La coppia, che si è trasferita in una casa di Palmoli, ha presentato un nuovo ricorso sulla questione, mentre i tre figli sono ospitati a Vasto. La decisione dei giudici potrebbe determinare il ritorno dei bambini con i genitori.

La scelta di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di andare nella casa di Palmoli è arrivata in vista della decisione dei giudici della Corte d’Appello sul nuovo ricorso della coppia sul ricongiungimento famigliare coi tre figli che si trovano nella comunità protetta di Vasto.🔗 Leggi su Fanpage.it Famiglia nel bosco, Meloni: «Separare la madre dai figli un trauma pesantissimo» Notizie correlate Leggi anche: “Famiglia del bosco”, i coniugi si trasferiscono nell’alloggio comunale di Palmoli. Martedì udienza per il ricongiungimento Leggi anche: Famiglia nel bosco, il 21 aprile udienza in appello su ricongiungimento Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La vita dei tre bimbi della famiglia del bosco è stata stravolta: i consulenti dei Trevallion contro la dieta a base di zuccheri e la tv tutti i giorni; La famiglia nel bosco verso il trasloco in città: Nathan e Catherine abiteranno in una casa comunale a Palmoli; Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; La famiglia nel bosco diventa un film Netflix: trattative in corso mentre i bambini sono ancora in casa famiglia. Famiglia nel bosco, Trevallion nell’alloggio comunale: domani udienza in Corte d’Appello per il ricongiungimentoHanno deciso di trasferirsi finalmente nell’alloggio messo a disposizione dal comune di Palmoli Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco al centro della ... fanpage.it Famiglia del bosco, i coniugi si trasferiscono nell’alloggio comunale di Palmoli. Martedì udienza per il ricongiungimentoI coniugi Trevallion si trasferiscono nell'alloggio comunale di Palmoli in attesa dell'udienza del 21 aprile per riavere i figli ... ilfattoquotidiano.it Dietro ogni nome, una storia, una famiglia, un pezzo della comunità - facebook.com facebook Una lite in famiglia finita in tragedia x.com