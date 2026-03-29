Ucraina raid russo a Kramatorsk uccide tre persone tra cui un ragazzo di 13 anni

Una bomba planante russa ha colpito un'area abitata di Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk, provocando la morte di tre persone, tra cui un ragazzo di 13 anni, e il ferimento di almeno sette altri individui. L'attacco si è verificato in una zona residenziale, causando danni e panico tra i residenti. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle responsabilità dell'episodio.

Una bomba planante russa ha colpito una zona residenziale di Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk, uccidendo tre persone e ferendone almeno sette: tra le vittime anche un ragazzo di 13 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ucraina, attacco russo a Kharkiv: morte quattro persone tra cui tre bambiniUn attacco russo sulla città ucraina di Kharkiv ha ucciso quattro persone, tra cui tre bambini, ha detto mercoledì il servizio statale di emergenza... Leggi anche: Ucraina, maxi raid terrorizza il Paese: un drone russo colpisce un autobus e uccide 15 minatori Aggiornamenti e notizie su Ucraina raid russo a Kramatorsk uccide... Temi più discussi: Raid russo su Odessa. Zelensky: Terrorismo contro i civili; Attacco record sull’Ucraina: mille droni russi in 24 ore, colpita Leopoli nel pomeriggio; Zelensky: Usa vogliono che l'Ucraina si ritiri dal Donbass in cambio delle garanzie di sicurezza; I raid ucraini hanno bloccato il 40% dell'export di petrolio russo. Guerra Ucraina, Mosca: colpita la base che ospita i Mirage francesi. LIVEMosca rivendica di aver colpito una base aerea vicino al villaggio di Ozerne, nella regione ucraina di Zhytomyr. La Russia avrebbe scattato immagini satellitari di una base aerea americana in Arabia S ... tg24.sky.it Ucraina, raid russo su un condominio a Zaporizhzhia. Colpito anche il centro di Leopoli: danneggiato un sito patrimonio dell’UnescoLe forze russe hanno colpito il centro di Leopoli con droni, danneggiando un sito patrimonio dell'Unesco. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy e il capo dell'amministra ... affaritaliani.it Zelensky: «In un settimana 3000 droni e 1450 bombe russe contro l’Ucraina» x.com Opposizioni all’attacco del Governo, ma il nodo Ucraina divide ancora il fronte progressistaLa coalizione prova a "girare il dito nella piaga" delle divisioni di governo ma il vertice di +Europa fotografa un’alleanza a due velocità. Schlein invita a lavorare sulle co - facebook.com facebook