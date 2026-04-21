Ucciso per un pezzo di pizza Arrestato il killer | ha 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso un uomo a Pavia. La lite tra i due è iniziata per motivi considerati futili e potrebbe essere stata scatenata da un pezzo di pizza. La vicenda ha avuto luogo ieri, e le forze dell'ordine hanno riferito che l'episodio si è concluso con la tragica morte dell'uomo.

La lite è scoppiata per motivi futili, probabilmente per un pezzo di pizza. Questo il particolare agghiacciante emerso ieri sull’omicidio di Pavia. Dopo un interrogatorio durato ore, intanto, è stato fermato un ragazzo di 17 anni. Italiano ma di origini egiziane. Sembra lui l’unico responsabile della morte di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso nel parcheggio dell’«area Cattaneo», colpito prima al collo e poi all’addome. Gli inquirenti, dopo aver analizzato i filmati delle telecamere, hanno iniziato a cercare una Touran, che il giovane, assieme ad alcuni amici, aveva usato per recarsi in centro a Pavia. L’hanno intercettato mentre si aggirava non lontano dal luogo del delitto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucciso per un pezzo di pizza. Arrestato il killer: ha 17 anni Notizie correlate “Arrestato il killer”. Ucciso a colpi di pistola in Italia, la svolta clamorosa dopo 24 anniEra il 4 maggio 2002 quando Tommaso Gigliola, 40enne di Brindisi, venne ucciso nella zona dello stadio San Nicola di Bari. Leggi anche: Brindisino ucciso nei pressi dello stadio di Bari: arrestato dopo 24 anni il presunto killer Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, 25enne ucciso nella lite per una ragazza dal 16enne egiziano; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un sedicenne: il delitto per un pezzo di pizza; La 'veglia' di Foggia in ricordo di Dino, il 42enne amato da tutti e ucciso senza un perchè - FoggiaToday; La compagna di Giacomo, massacrato in piazza: Il figlio gli teneva la mano e gli diceva ‘alzati, papà’. Non è caduto: lo hanno ammazzato di botte. Dammi una fetta di pizza: così Gabriele Vaccaro è stato ucciso con un cacciavite. Fermato un 16enneDammi una fetta di pizza. Sarebbe nata da questa richiesta, secondo una testimonianza raccolta in Questura, la lite che ha portato alla morte di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a coltellate nella ... affaritaliani.it Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, 25enne ucciso nella lite per una ragazza dal 16enne egizianoLa lite degenerata nell'omicidio di Gabriele Vaccaro sarebbe nata per una ragazza o per un pezzo di pizza: gli aggiornamenti sul delitto di Pavia ... virgilio.it Vincenzo Iannitti ucciso dall'amico 19enne di origine romene: le coltellate, il corpo lanciato dal terrazzo e nascosto in un sacco. La ricostruzione facebook Ucciso a colpi d'ascia x.com