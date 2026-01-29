arrestato il killer ucciso a colpi di pistola in italia la svolta clamorosa dopo 24 anni

Questa mattina, a quasi 22 anni dalla scomparsa di Tommaso Gigliola, è stato arrestato l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio. La polizia ha eseguito un’operazione in un’altra regione, portando in carcere il sospetto. Gigliola, 40 anni, è stato ucciso il 4 maggio 2002 davanti allo stadio San Nicola di Bari. Ora, dopo tutto questo tempo, si chiude un capitolo di una delle vicende più lunghe e seguite in città.

Era il 4 maggio 2002 quando Tommaso Gigliola, 40enne di Brindisi, venne ucciso nella zona dello stadio San Nicola di Bari. A distanza di quasi 24 anni, quel delitto ha finalmente un nome e un arresto. In manette è finito Francesco Pellegrino, 44 anni, pregiudicato, ritenuto dagli inquirenti l’ esecutore materiale dell’omicidio. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri di Bari al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. A Pellegrino è contestato il reato di omicidio in concorso, aggravato dai motivi abietti, dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dal fine di eseguire una rapina a mano armata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

