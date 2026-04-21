Ucciso in casa a sprangate | Voglio risarcire i parenti

Un uomo di 49 anni è stato accusato di aver ucciso un’altra persona con colpi di sprangata all’interno di una abitazione nel Reggiano. Durante l’udienza, l’imputato ha dichiarato di voler risarcire i parenti della vittima. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che si sta concentrando sui dettagli e sulle responsabilità legate all’episodio. La discussione si è tenuta davanti al tribunale locale.

VILLA MINOZZO (Reggio Emilia) La difesa di Cristian Chesi, 49 anni, imputato per l’ omicidio volontario di Stefano Daveti – 63enne originario della Spezia ferito a morte nella sua casa a Morsiano di Villa Minozzo – ha avanzato la proposta di concludere un accordo risarcitorio coi parenti della vittima. Per questo motivo, su richiesta dei legali, la discussione delle parti, fissata ieri davanti al giudice Luca Ramponi, è stata rinviata al 22 giugno. L’iniziativa è stata intrapresa dagli avvocati difensori Domenico Noris Bucchi e Leonardo Teggi. L’avvocato di parte civile Andrea Lazzoni ha chiesto un risarcimento di un milione di euro: 500mila ciascuno per i due fratelli della vittima, Renzo e Andrea.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucciso in casa a sprangate: "Voglio risarcire i parenti" LADRO UCCISO DAL PROPRIETARIO DI CASA: I PARENTI FURIOSI DANNEGGIANO IL PRONTO SOCCORSO Notizie correlate Ucciso a sprangate in casa Mario Ruoso, patron di TelePordenoneMario Ruoso, imprenditore e patron dell’emittente TelePordenone, è stato ucciso nella sua abitazione con violenti colpi alla testa. Ucciso a sprangate: Mario Ruoso trovato nel sangue in casaLa scoperta è stata fatta nel pomeriggio di ieri ma, da quanto emerso, il dramma si sarebbe compiuto ore prima, quando non c'erano testimoni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio nel Brindisino, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto; Personal trainer freddato sotto casa a Foggia, mistero sul movente; Ucciso in casa a sprangate: Voglio risarcire i parenti; Enzo Ambrosino, ucciso sotto casa a sprangate e coltellate: arrestato un 50enne per omicidio. UCCISO COLTELLATE Lite in casa finisce in tragedia: 34enne ucciso a coltellate, arrestato 54enneLa vittima è Niko Tacconi, 34 anni, barbiere e parrucchiere molto conosciuto in città, rimasto ucciso da una coltellata all’addome ... statoquotidiano.it Personal trainer ucciso sotto casa a Foggia, c’è un sospettato: un uomo in biciclettaDino Carta aveva 42 anni ed è stato colpito lunedì sera con quattro proiettili di piccolo calibro da qualcuno che con ogni probabilità conosceva la sua ... bari.repubblica.it Omicidio Vasto. Antonio Sciorilli ha ucciso il figlio Andrea con tre colpi d’accetta. Al momento del delitto in casa c’erano solo loro due: la madre era fuori. L’uomo ha indicato agli investigatori dove aveva nascosto l’arma. Continua su IlCentro.it --> Link nei com - facebook.com facebook Ucciso a colpi d'ascia x.com