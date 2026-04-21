Ucciso in casa a sprangate | Voglio risarcire i parenti

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 49 anni è stato accusato di aver ucciso un’altra persona con colpi di sprangata all’interno di una abitazione nel Reggiano. Durante l’udienza, l’imputato ha dichiarato di voler risarcire i parenti della vittima. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che si sta concentrando sui dettagli e sulle responsabilità legate all’episodio. La discussione si è tenuta davanti al tribunale locale.

VILLA MINOZZO (Reggio Emilia) La difesa di Cristian Chesi, 49 anni, imputato per l’ omicidio volontario di Stefano Daveti – 63enne originario della Spezia ferito a morte nella sua casa a Morsiano di Villa Minozzo – ha avanzato la proposta di concludere un accordo risarcitorio coi parenti della vittima. Per questo motivo, su richiesta dei legali, la discussione delle parti, fissata ieri davanti al giudice Luca Ramponi, è stata rinviata al 22 giugno. L’iniziativa è stata intrapresa dagli avvocati difensori Domenico Noris Bucchi e Leonardo Teggi. L’avvocato di parte civile Andrea Lazzoni ha chiesto un risarcimento di un milione di euro: 500mila ciascuno per i due fratelli della vittima, Renzo e Andrea.🔗 Leggi su Lanazione.it

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LADRO UCCISO DAL PROPRIETARIO DI CASA: I PARENTI FURIOSI DANNEGGIANO IL PRONTO SOCCORSO

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