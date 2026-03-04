ucciso a sprangate in casa mario ruoso patron di telepordenone

Mario Ruoso, imprenditore e proprietario di TelePordenone, è stato trovato morto nella sua casa. La vittima è stata colpita ripetutamente alla testa con una spranga. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti altri dettagli o eventuali sospetti. La scena del crimine è stata sequestrata per le verifiche del caso.

Mario Ruoso, imprenditore e patron dell’emittente TelePordenone, è stato ucciso nella sua abitazione con violenti colpi alla testa. A confermarlo è stato il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, al termine del sopralluogo effettuato nell’appartamento insieme alla polizia scientifica. Secondo quanto riferito dal magistrato all’uscita dall’abitazione della vittima, Ruoso sarebbe stato colpito con un corpo contundente e, stando alle prime ricostruzioni, "la vittima è stata presa a sprangate". La morte risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento del corpo. Elementi più precisi sono emersi dall’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

