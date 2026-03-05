Ucciso a sprangate | Mario Ruoso trovato nel sangue in casa

A Pordenone, nel Veneto, un uomo di 87 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, colpito ripetutamente alla testa con una spranga. La scena mostrava molte tracce di sangue, e la polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione è stata ancora diffusa su eventuali sospetti o motivi dietro l’aggressione. La comunità locale si trova a fare i conti con questa tragedia.

La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di ieri ma, da quanto emerso, il dramma si sarebbe compiuto ore prima, quando non c'erano testimoni. Intanto si cerca l'arma del delitto Una storia agghiacciante quella che arriva dal vicino Veneto. Più precisamente da Pordenone, con la cittadina che in queste ore sta facendo i conti con la tragica e tremenda morte dell’87enne Mario Ruoso, ucciso a sprangate e colpito con violenza alla testa. L’uomo, tra le varie cose, era patron di TelePordenone. Come riporta PordenoneToday, due persone che lavorano in un negozio a due passi dall’abitazione di Ruoso riferiscono che l’uomo è rientrato a casa dal Garage Venezia (di cui era proprietario) martedì sera, come era solito fare nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

