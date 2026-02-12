omicidio muttoni a valbrembo respinta la richiesta di perizia psichiatrica

La Corte d’Assise di Bergamo ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica per uno degli imputati nell’ambito dell’omicidio di Muttoni a Valbrembo. Oggi si è tenuta la prima udienza, dove sono state ascoltate le parti e si sono aperti i dibattimenti. La prossima seduta, prevista per il 25 marzo, vedrà la testimonianza dei due imputati coinvolti nel caso.

IL PROCESSO. Prima udienza davanti alla Corte d’Assise. Nella prossima, fissata per il 25 marzo, saranno sentiti i due imputati. Secondo la ricostruzione, la sera del 7 marzo, de Simone e Vetere entrarono a casa del 58enne mentre questi stava cenando. Come di consueto, aveva lasciato la porta di casa aperta. Davanti ai due intrusi, Muttoni aveva reagito, e fu colpito con pugni al viso, con una pistola scacciacani alla nuca, con diversi calci al volto. I due giovani presero 50 euro, quattro carte di credito, il telefonino e l’auto della vittima, il cui corpo fu trovato la mattina dopo dalla fidanzata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La Corte d’Assise di Bergamo ha detto no alla richiesta di una perizia psichiatrica per Carmine Francesco De Simone, uno dei due giovani accusati dell’omicidio di Luciano Muttoni.

