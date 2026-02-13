Saronno omicidio Romolo Baldo | accolta la richiesta di perizia psichiatrica sulla nuora

Busto Arsizio (Varese), 13 febbraio 2026 – È stata accolta la richiesta di perizia psichiatrica a carico di Elena Pagan i, 47 anni, accusata di omicidio, mentre è stata rigettata la nuova istanza di ammissione al rito abbreviato presentata oggi dal suo avvocato Angelo Murdolo davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio (Varese), presieduta da Rossella Ferrazzi. Pagani è stata arrestata in flagranza con successiva confessione per aver ucciso il padre del compagno, Romolo Baldo, 86 anni, accoltellato a Saronno, nel Varesotto, lo scorso 9 giugno. Baldo era il padre del compagno della donna, tutti e tre erano conviventi in quella casa.