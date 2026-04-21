Ucciso con tre colpi d’ascia Il padre confessa il delitto | Mio figlio era violento

Un uomo di 52 anni ha confessato di aver ucciso il proprio figlio di 21 anni, colpendolo con un’accetta. Dopo un lungo interrogatorio, ha ammesso di aver commesso il delitto nella loro abitazione di Vasto. La vicenda si è svolta nel capoluogo della provincia di Chieti, dove il padre, avvocato e dirigente di un’azienda sanitaria, ha riconosciuto di aver agito in seguito a una lite. La polizia ha sequestrato l’arma del delitto.

VASTO (Chieti) Un lungo interrogatorio, poi la confessione. Antonio Sciorilli, 52 anni, avvocato e dirigente dell’ufficio legale della Asl Lanciano Vasto Chieti, ammette di aver ucciso il figlio ventunenne Andrea nella loro abitazione di Vasto, colpendolo a morte con un’accetta. Tre fendenti al torace, inflitti con violenza. Il corpo del ragazzo viene scoperto nel pomeriggio di domenica dai carabinieri nel garage dell’elegante condominio di via Circonvallazione Istoniense. Sul posto arriva anche la madre Sabrina, dipendente del centro commerciale Conad del Vasto, piegata da un dolore indicibile. Gli investigatori, grazie ai rilievi della Scientifica e all’uso del luminol, ricostruiscono la dinamica: la lite è esplosa all’interno dell’appartamento, poi si è spostata verso i box auto.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucciso con tre colpi d’ascia. Il padre confessa il delitto: "Mio figlio era violento" Notizie correlate Omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli ha confessato di averlo ucciso con un'ascia: Mio figlio era un violento; Omicidio Vasto: il 21enne ucciso con tre colpi d’ascia inferti dal padre; Dino ucciso con 3 colpi alle spalle, attesa per gli esami del Ris: la famiglia Carta si affida al generale Garofano - FoggiaToday; Andrea Sciorilli ucciso con tre colpi d’ascia, Omicidio maturato in contesto famigliare travagliato. Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro a ... fanpage.it Ragazzo di 25 anni ucciso a Pavia, tre giovani in questuraUn sabato spensierato, che però si è concluso in tragedia. Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara (Agrigento), è morto dopo essere stato ferito al collo da un fendente. ansa.it Omicidio Vasto. Antonio Sciorilli ha ucciso il figlio Andrea con tre colpi d’accetta. Al momento del delitto in casa c’erano solo loro due: la madre era fuori. L’uomo ha indicato agli investigatori dove aveva nascosto l’arma. Continua su IlCentro.it --> Link nei com - facebook.com facebook Ucciso a colpi d'ascia x.com