Ucciso a coltellate a Padova una persona interrogata da ore

Una persona è stata portata in Questura a Padova e si trova in interrogatorio sin dalle prime ore di questa mattina. L’indagine riguarda l’omicidio di un uomo, ritrovato ieri con circa quindici ferite da arma da taglio. La polizia sta ascoltando questa persona, senza yetrarsi ulteriori dettagli su eventuali sospetti o motivazioni. La vittima è stata trovata senza vita in un’abitazione della città.

Una persona è sottoposta a un interrogatorio nella Questura di Padova, dalle ore 8.00 di oggi, in relazione all' omicidio di Marco Cossi, l'uomo trovato morto ieri con i segni di una quindicina di coltellate sul corpo. L'interrogatorio è condotto dal pm di turno e dalla Squadra Mobile padovana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso a coltellate a Padova, una persona interrogata da ore Prof accoltellata a Bergamo: parla la ragazza che ha assistito all'aggressione - Ore 14 del 25/03/26 Notizie correlate Arrestata una quinta persona per l’omicidio di Mohamed Elsayed, il 21enne ucciso a coltellate ad AbbiategrassoI carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato una quinta persona ritenuta responsabile dell'omicidio di Ahmed Mohamed Elsayed Aly Elsharkawy... Uomo ucciso a coltellate a Padova: indaga la PoliziaUn uomo di 48 anni , italiano e residente nel Padovano, è morto a Padova a causa delle ferite provocate da un’arma da taglio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ucciso con 15 coltellate a Padova, si cerca l'aggressore, mistero sul movente; Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Pavia, rissa dopo serata in un locale: ucciso a coltellate operaio di 25 anni, ferito un suo amico; Pavia, il dolore del padre per il figlio 25enne ucciso a coltellate. Friulano ucciso a coltellate a Padova, si cerca l'aggressore, mistero sul moventeInquirenti al lavoro per ricostruire gli ultimi istanti di Marco Cossi. Sul suo profilo nessuna ombra. L'ipotesi: conosceva il suo assassino ... rainews.it Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio in corsoPADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in una zona periferica ... ilgazzettino.it Vincenzo Iannitti ucciso dall'amico nel Casertano, il padre: «Ci sarà una giustizia divina, mai creduto all'allontanamento» facebook L’ennesimo ragazzo ucciso da uno straniero, un giovane violento che deve marcire in carcere e, una volta scontata la pena, essere rimpatriato immediatamente nel suo Paese. Non si può continuare a morire così. Sono vicina alla famiglia di Gabriele, a cui va x.com