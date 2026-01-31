Arrestata una quinta persona per l'omicidio di Mohamed Elsayed il 21enne ucciso a coltellate ad Abbiategrasso

I carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato una quinta persona sospettata di aver partecipato all’omicidio di Mohamed Elsayed, il ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate ad aprile. Le indagini sono proseguite a lungo, e ora gli investigatori hanno individuato un nuovo sospettato che potrebbe aver avuto un ruolo nell’omicidio. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato una quinta persona ritenuta responsabile dell'omicidio di Ahmed Mohamed Elsayed Aly Elsharkawy avvenuto ad aprile scorso. Nei guai un ragazzo di 22 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Mohamed Elsayed Abbiategrasso, arrestato un quinto giovane per l’omicidio di Mohamed Elsayed Nella notte, i Carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato un quinto giovane legato all’omicidio di Mohamed Elsayed. Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano: le immagini dell’omicidio Un tragico episodio si è verificato a Ponte Zanano, in provincia di Brescia, dove il barista 55enne Andrei Zakabluk è stato ucciso a coltellate davanti al locale Bellavista. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Mohamed Elsayed Argomenti discussi: Assalto al bancomat nelle Marche, arrestati quattro Foggiani; Foggiani arrestati a Pesaro: sono ritenuti i responsabili di un colpo in trasferta ad una banca che fruttò poco più di 2 mila euro; I cinque bambini fermati dagli agenti dell'Ice negli Usa: Chloe, 2 anni, con il papà e Liam, 5, che fa da esca; Ucciso ad Abbiategrasso, arrestato il quinto complice. Sparatoria alla Brown University, rilasciata la persona arrestataLa persona arrestata per la sparatoria in cui sono morti due studenti alla Brown University sarà rilasciata. Lo hanno dichiarato domenica funzionari statunitensi. A breve rilasceremo la persona ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.