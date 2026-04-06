Arezzo, un incidente ha coinvolto un SUV e un cane di 14 anni. Dopo aver fatto cenno di rallentare, il conducente ha poi investito l'animale, che è morto tra le braccia del proprietario. Il veicolo ha inizialmente ridotto la velocità, ma successivamente ha travolto il meticcio senza fermarsi. La tragedia si è verificata in una zona frequentata da passanti e residenti.

Stava facendo una passeggiata con il suo cane quando ha chiesto a un automobilista di rallentare. L'altro di tutta risposta ha premuto il piede sull'acceleratore ed ha investito il suo meticcio, uccidendolo sul colpo. "Choco è morto tra le mie braccia", racconta tra le lacrime Leonardo Magi che dal suo profilo social ha denunciato l'episodio chiedendo aiuto per identificare il pirata della strada. Intanto l'episodio è stato segnalato in Questura, indaga la polizia., Intorno alle 8.30 del lunedì di Pasquetta Leonardo stava facendo una passeggiata con il suo Choco, un meticcio di 14 anni che aveva adottato quattro anni fa a un cortile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, gli fa cenno di rallentare e lui gli investe il cane: "Choco è morto tra le mie braccia"

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