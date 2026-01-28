Il padre | Pene più severe per gli assassini di Mattia
La famiglia di Mattia Ahmet non si arrende. I genitori, Andrea Minguzzi e Yasemin Akincilar, continuano a chiedere pene più dure per gli assassini del loro figlio, un anno dopo la morte del quattordicenne a Istanbul. La Corte d’Appello turca ha già deciso le condanne per i due minorenni, ma la famiglia insiste nel contestare la sentenza.
La battaglia per Mattia Ahmet non si ferma. La famiglia, con i genitori Andrea Minguzzi e Yasemin Akincilar, va avanti contestando la decisione della Corte d’Appello turca che si è espressa sulle pene date ai due minorenni che sono stati considerati responsabili della morte del quattordicenne a Istambul un anno fa. La Corte d’Appello ha completato la revisione della sentenza del tribunale minorile confermando le condanne a 24 anni di carcere per i due minorenni ritenuti responsabili del reato di ‘ omicidio intenzionale di minore ’, e l’assoluzione degli altri detenuti minorenni dal reato di ‘favoreggiamento dell’omicidio intenzionale di minore’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
