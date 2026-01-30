Mario Roggero il gioielliere che uccise i rapinatori dovrà pagare i loro parenti | stimati 3 milioni di euro di danni Aperta una raccolta fondi

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori, dovrà pagare quasi 3 milioni di euro di danni ai loro parenti. La decisione arriva dopo che la procura ha aperto un procedimento e ha stabilito che il gioielliere deve risarcire le vittime. Nel frattempo, è stata avviata una raccolta fondi per aiutare Roggero a coprire la cifra richiesta. La vicenda, che aveva già attirato molta attenzione, torna al centro del dibattito pubblico in Italia.

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di 71 anni di Grinzane Cavour, torna al centro del dibattito nazionale a seguito del recente lancio di una raccolta fondi pubblica destinata a sostenerne le spese legali e i risarcimenti. Dopo la condanna in Appello a 14 anni e 9 mesi pronunciata a dicembre, l'attenzione si è spostata oggi sull'impatto economico della sentenza: come riporta Il Giornale, la cifra che il commerciante potrebbe essere chiamato a versare complessivamente — qualora la condanna diventasse definitiva — sfiora i 3 milioni di euro. Una somma che, secondo i sostenitori dell'iniziativa di solidarietà, rappresenterebbe una vera e propria "morte economica" per il professionista, già provato da un iter giudiziario durato cinque anni.

