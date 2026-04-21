Caso Mezzolombardo | Bojan Panic può rispondere del delitto al processo

Durante il processo riguardante l’incidente di Mezzolombardo, si è deciso che Bojan Panic, il ventenne coinvolto nell’episodio avvenuto tra il 3 e il 4 aprile dell’anno scorso, può rispondere del delitto. Le valutazioni psichiatriche svolte nell’ambito dell’incidente probatorio hanno confermato che Panic era in grado di capire e di volere al momento dei fatti. Questa decisione permette di proseguire con il procedimento giudiziario senza limitazioni sulla sua capacità di partecipare al processo.

Le recenti valutazioni psichiatriche condotte nell’ambito dell’incidente probatorio hanno stabilito che Bojan Panic, il ventenne coinvolto nel tragico episodio di Mezzolombardo avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 aprile dello scorso anno, è pienamente capace di intendere e di volere. Questa decisione, che deriva dalla perizia ordinata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trento insieme alla consulenza della procura, permette al giovane di affrontare il processo penale. L’episodio, che ha portato alla morte del padre del ragazzo a seguito di un’aggressione subita dalla madre, vede ora una linea difensiva focalizzata sulla presentazione di un vizio parziale di mente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Mezzolombardo: Bojan Panic può rispondere del delitto al processo Notizie correlate La lastra d’oro accanto al corpo: delitto Lassi, lo studio al centro del caso. Qui si trattavano i preziosiLivorno, 1 marzo 2026 – Prosegue il lavoro degli investigatori della Squadra mobile di Livorno (diretta da Riccardo Signorelli), per fare piena luce... Genova, delitto del trapano: dopo 30 anni, processo per l’uomoGenova – Dopo trent'anni, la Procura di Genova ha chiesto il processo per Fortunato Verduci, 66enne, in relazione al cold case del delitto di Luigia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Uccise il padre per difendere la madre, in aula le perizie psichiatriche di Bojan Panic; Uccise il padre per salvare la madre, in sede di incidente probatorio sono state discusse le perizie; DELITTO DI MEZZOLOMBARDO, ‘PANIC IN GRADO DI INTENDERE E DI VOLERE’. Scarcerato Bojan Panic, il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la madreE' tornato in libertà già nella serata di venerdì 04 aprile Bojan Panic, il ragazzo che ha ucciso il padre violento per difendere la madre mentre veniva picchiata per l'ennesima volta. Il Pubblico ... rainews.it Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre: arrestato e poi scarceratoÈsuccesso a Mezzolombardo. Il giovane, Bojan Panic, 19 anni, è stato prima fermato e poi liberato ed è ora con la madre ed il fratello a casa di parenti. La scorsa notte ha ucciso il padre 46enne a ... tg24.sky.it