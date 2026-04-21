Uccisa a coltellate a Vignale Monferrato | arrestato e condotto in carcere l’ex compagno

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Vercelli con l’accusa di aver ucciso a coltellate la sua ex compagna nel pomeriggio di ieri a Vignale Monferrato. La vittima è una donna di cui si conosce il nome, mentre l’indagato è stato fermato poco dopo il fatto. La scena si è svolta in una zona residenziale del paese.

(Adnkronos) – È stato arrestato carabinieri e condotto in carcere a Vercelli Silvio Gambetta, il 57enne sospettato del femminicidio dell'ex compagna Loredana Ferrara avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Vignale Monferrato. La donna, 53enne, è stata uccisa a coltellate in strada. Proseguono le indagini dei militari per definire il movente e l'esatta dinamica del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Femminicidio a Vignale Monferrato, Loredana Ferrara uccisa a coltellate in strada: fermato l’exVignale Monferrato, la 53enne uccisa con una coltellata alla gola Un’aggressione violenta, in piena strada, sotto gli occhi di un paese sotto shock. Vignale Monferrato. Loredana Ferrara uccisa a coltellate: fermato l’ex Silvio GambettaTragedia nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Femminicidio a Vignale Monferrato, fermato l'ex convivente; Vignale Monferrato, uccisa dall'ex con coltellate alla gola; Alessandria, donna uccisa a coltellate alla gola in strada: fermato l'ex; Femminicidio a Vignale Monferrato, i carabinieri al lavoro in via Manzoni. Femminicidio a Vignale Monferrato: 53enne uccisa in strada a coltellate, fermato l’exUccisa a coltellate dall’ex compagno nel centro del paese a Vignale Monferrato: indagini su una relazione segnata da tensioni e possibili episodi di violenza pregressa. notizie.it Loredana Ferrara uccisa in strada a coltellate: quanti femminicidi ci sono stati quest'anno in Italia?La 53enne è stata colpita a morte nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile davanti a molti testimoni. Il presunto omicida è l'ex compagno ... vanityfair.it Prima di accoltellare Loredana Ferrara in piazza a Vignale Monferrato, Silvio Gambetta aveva tentato di investirla con un pick up facebook Vignale Monferrato, uccisa per strada a coltellate alla gola dall'ex convivente: fermato il killer x.com