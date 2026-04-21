Un minore è stato denunciato dai carabinieri di Castelnovo Monti dopo aver danneggiato una porta di un ospedale. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si trovava in struttura in stato di ebbrezza e ha causato danni alla porta durante un episodio di agitazione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente e le autorità stanno valutando eventuali ulteriori provvedimenti.

Un minore va in escandescenza e danneggia una struttura sanitaria, denunciato dai carabinieri di Castelnovo Monti per danneggiamento. Il giovane avrebbe fatto un uso smodato di bevande alcoliche e per questo motivo si è reso necessario l’intervento dei sanitari. Una volta accompagnato in ospedale, avrebbe sfogato la sua aggressività contro gli arredi del pronto soccorso, arrivando a distruggere una porta. Per questi motivi è stato accusato di danneggiamento dai carabinieri della stazione di Castelnovo Monti che hanno provveduto ad esporre denuncia nei suoi confronti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Si tratta di un ragazzo di 17 anni residente nell’Appenino reggiano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco in ospedale: minore rompe una porta

[MULTI SUB] Unstoppable Love From Substitute to SoulmateFullI Knew My Wife Was You

Notizie correlate

Ubriaco molesta una giovane a Porta di Ponte, denunciato 30enneHa molestato una giovane nel cuore del centro cittadino, nei pressi del giardino di Porta di Ponte, all'ingresso della via Atenea.

Pozzuoli, operatore socio sanitario abusa di una minore durante il ricovero in ospedaleSecondo quanto emerso, le presunte violenze si sarebbero consumate approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ubriaco in ospedale: minore rompe una porta; Castelnovo Monti, minore ubriaco danneggia l’ospedale; SI PRESENTA IN CLASSE UBRIACO E POI FA DANNI AL PRONTO SOCCORSO: DENUNCIATO 17ENNE; 17enne si presenta ubriaco a scuola e dà in escandescenza al pronto soccorso.

Ubriaco in ospedale: minore rompe una portaIl ragazzo si era presentato in condizioni alterate a scuola. Al Sant’Anna ha iniziato a dare in escandescenza: è scattata la denuncia ... ilrestodelcarlino.it

Santa Croce, 23enne ai domiciliari rientra ubriaco e finisce in ospedaleSANTA CROCE. Nelle prime ore di oggi, venerdì 17 aprile, i carabinieri di Santa Croce hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino straniero di 23 anni per il reato di evasione. Cosa è successo ... msn.com

- Addio patente - Ubriaco, finisce contro una casa. #portoviro #carabinieri #sicurezzastradale - facebook.com facebook

Brucia l’alt, fugge e si schianta alla rotatoria: era ubriaco, denunciato a Carbonia x.com