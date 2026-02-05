Ubriaco molesta una giovane a Porta di Ponte denunciato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo aver molestato una giovane nel centro di Catania, vicino al giardino di Porta di Ponte. La polizia è intervenuta subito e ha portato a termine l’identificazione del responsabile. La ragazza ha raccontato di aver subito avances indesiderate mentre si trovava nella zona.

Ha molestato una giovane nel cuore del centro cittadino, nei pressi del giardino di Porta di Ponte, all'ingresso della via Atenea. Per questo un trentenne di nazionalità romena è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento con l’accusa di molestie e falsa attestazione o.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nella serata di ieri, un uomo di 49 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Parma Oltretorrente per aver disturbato la quiete pubblica e minacciato i militari intervenuti.

Un incidente in moto si è verificato questa mattina a Mondragone.

