Ubriaco chiede da bere scoppia la rissa col barista

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di via XXIV Maggio a Jesi si è verificata una rissa tra un uomo che chiedeva da bere e il barista del locale. L’episodio è avvenuto davanti a un bar tabacchi situato vicino alla scuola primaria Mazzini. La colluttazione ha causato momenti di tensione e alcune persone sono rimaste coinvolte, con alcuni litigi che sono degenerati in violenza. La scena si è conclusa con intervento delle forze dell’ordine.

Tensione e sangue in via XXIV Maggio a Jesi, proprio di fronte alla scuola primaria Mazzini, dove un violento scontro davanti a un bar tabacchi ha squarciato la tranquillità serale. Protagonisti della vicenda avvenuta venerdì sera, poco prima delle 20, il gestore del locale e un giovane di 28 anni pachistano, residente in città, finito in ospedale con il volto tumefatto e una prognosi pesante. Tutto ha avuto inizio quando il giovane, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, è entrato nell’esercizio commerciale barcollando. Secondo le prime ricostruzioni, l’avventore avrebbe preteso l’acquisto di sigarette e la somministrazione di ulteriori alcolici, richieste che il barista ha negato, vista la condizione di ubriachezza del ragazzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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