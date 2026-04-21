Nella serata di via XXIV Maggio a Jesi si è verificata una rissa tra un uomo che chiedeva da bere e il barista del locale. L’episodio è avvenuto davanti a un bar tabacchi situato vicino alla scuola primaria Mazzini. La colluttazione ha causato momenti di tensione e alcune persone sono rimaste coinvolte, con alcuni litigi che sono degenerati in violenza. La scena si è conclusa con intervento delle forze dell’ordine.

Tensione e sangue in via XXIV Maggio a Jesi, proprio di fronte alla scuola primaria Mazzini, dove un violento scontro davanti a un bar tabacchi ha squarciato la tranquillità serale. Protagonisti della vicenda avvenuta venerdì sera, poco prima delle 20, il gestore del locale e un giovane di 28 anni pachistano, residente in città, finito in ospedale con il volto tumefatto e una prognosi pesante. Tutto ha avuto inizio quando il giovane, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, è entrato nell’esercizio commerciale barcollando. Secondo le prime ricostruzioni, l’avventore avrebbe preteso l’acquisto di sigarette e la somministrazione di ulteriori alcolici, richieste che il barista ha negato, vista la condizione di ubriachezza del ragazzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco chiede da bere, scoppia la rissa col barista

«Non lanciate bottiglie». Aggredito da giovani ubriachi, Giacomo muore davanti al figlio 11enne

Notizie correlate

La folle notte di un operaio a Villa Literno, picchia il barista con una stecca da biliardo: voleva da bereÈ scattato un arresto a Villa Literno, in provincia di Caserta,dove un operaio di 36 anni di origini ucraine è stato fermato per tentata rapina...

Gledhill ubriaco al traguardo in Coppa del Mondo: “Mi offrivano da bere, ho vomitato tutta la gara”Lo sciatore britannico Gabriel Gledhill si è fermato più volte lungo la gara di Oslo-Holmenkollen per bere con gli spettatori e ha concluso la prova...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Ubriaco chiede da bere, scoppia la rissa col barista; Ubriaco vola sul marciapiede, abbatte un palo, sfascia la sua Alfa 159 e va al bar: trovato dai carabinieri mentre beve l'ennesimo spritz.

E' ubriaca e per due volte gli negano un altro drink, donna prima si spoglia in un bar e poi anche davanti ai poliziottiCIVITANOVA Ubriaca chiede da bere al bar La Romana, viene allontanata e va a La Ternana, allontanata anche dal secondo bar si spoglia davanti a polizia ... msn.com