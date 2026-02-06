La folle notte di un operaio a Villa Literno picchia il barista con una stecca da biliardo | voleva da bere

Un operaio ucraino di 36 anni è stato arrestato a Villa Literno dopo aver aggredito un barista con una stecca da biliardo. L’uomo voleva semplicemente un bicchiere, ma le cose sono degenerare. Ha colpito il barista senza motivo e poi è stato fermato dalla polizia. La scena si è svolta di notte, davanti a clienti spaventati. Ora l’uomo è in manette con l’accusa di tentata rapina aggravata.

È scattato un arresto a Villa Literno, in provincia di Caserta,dove un operaio di 36 anni di origini ucraine è stato fermato per tentata rapina aggravata ai danni di un barista. L’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe minacciato il titolare di un bar del centro cittadino con una stecca da biliardo, tentando di ottenere alcolici e denaro contante. Intervento tempestivo dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa lungo Corso Umberto I, nel cuore di Villa Literno. L’allarme è stato lanciato tramite il Numero Unico di Emergenza “112” e i militari sono giunti sul posto in pochi istanti, riuscendo a evitare conseguenze più gravi per il titolare del bar e per i presenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - La folle notte di un operaio a Villa Literno, picchia il barista con una stecca da biliardo: voleva da bere Approfondimenti su Villa Literno Tenta rapina nel bar armato di stecca da biliardo: 36enne arrestato dai carabinieri Una notte di paura a Villa Literno, dove un uomo di 36 anni ha tentato di rapinare un bar armato di stecca da biliardo. Cosa voleva davvero Yul Brynner da Eddie Murphy in quella notte folle allo Studio 54? L’attore: “Sarei dovuto andare!” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Villa Literno Argomenti discussi: La folle notte di Benfica-Real Madrid, Mourinho: Vittoria storica; Speronano l'auto della Polizia e scappano. Un agente spara, ferito un fuggitivo; Doncic e la schiacciata folle di Hayes: 'L'ho fatta anche io da ragazzino'; Lavoreremo da grandi, Antonio Albanese torna al cinema. La folle notte di un operaio a Villa Literno, picchia il barista con una stecca da biliardo: voleva da bereUn operaio ucraino di 36 anni è stato arrestato a Villa Literno per tentata rapina aggravata in un bar del centro cittadino. virgilio.it VIDEO | Maresciallo non mi prendi, folle inseguimento nel centro di BeneventoNotte movimentata nel centro di Benevento, dove un giovane di 28 anni, Simone U., è stato protagonista di un pericoloso inseguimento con la Polizia, conclusosi nel comune di Ponte. agro24.it VILLA LITERNO – Tutela dell’ordine pubblico, chiuso bar del centro cittadino facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.