Gledhill ubriaco al traguardo in Coppa del Mondo | Mi offrivano da bere ho vomitato tutta la gara
Durante la gara di Oslo-Holmenkollen, lo sciatore britannico Gabriel Gledhill si è fermato più volte lungo il percorso per bere con gli spettatori e ha concluso la competizione in stato di ebbrezza. A fine prova ha dichiarato di aver ricevuto offerte di alcol durante la gara e di aver vomitato tutta la gara. La sua condotta ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità.
Lo sciatore britannico Gabriel Gledhill si è fermato più volte lungo la gara di Oslo-Holmenkollen per bere con gli spettatori e ha concluso la prova in stato di ebbrezza. Il gesto divide il mondo dello sci di fondo tra ironia e dure critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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