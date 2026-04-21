Tyra Grant che carattere! Reagisce ad un bagel e si qualifica per il tabellone principale a Madrid!

Tyra Grant ha ottenuto l'accesso al tabellone principale del WTA 1000 di Madrid grazie a una wild card nelle qualificazioni. Nel secondo turno, ha rimontato una avversaria testa di serie, vincendo con il punteggio di 0-6, 6-3 e 6-2 in poco più di due ore di partita. La giocatrice italiana ha dimostrato carattere superando una delle favorite del torneo.

Tyra Caterina Grant, nelle qualificazioni grazie ad una wild card, accede al main draw del WTA 1000 di Madrid: nel secondo e decisivo turno del tabellone cadetto l’azzurra supera in rimonta la magiara Panna Udvardy, numero 4 del seeding, con lo score di 0-6 6-3 6-2 in due ore e tre minuti di gioco. Al termine di tutti i match delle qualificazioni si conosceranno gli accoppiamenti nel tabellone principale. Nel primo set la magiara trova subito il break a trenta nel secondo game e scappa sul 2-0, poi nel quarto game replica il break ai vantaggi e vola sul 4-0. Grant si procura due palle break nel quinto game ma non le sfrutta, con l’ungherese che si porta sul 5-0, poi l’azzurra cede nuovamente il servizio ad Udvardy, che completa il 6-0 in 33?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tyra Grant, che carattere! Reagisce ad un bagel e si qualifica per il tabellone principale a Madrid! Notizie correlate Colpaccio di Tyra Grant! Sconfitta una top100 nelle qualificazioni a MadridProsegue il periodo positivo di Tyra Grant, che comincia il suo cammino nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2026 battendo in due set la... WTA Madrid 2026, Tyra Grant l’unica azzurra ammessa al turno decisivo delle qualificazioniSi chiude con un bilancio negativo in chiave azzurra la prima giornata delle qualificazioni per il WTA 1000 di Madrid 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: Paolini e Cocciaretto nel main draw, Grant quasi; Colpaccio di Tyra Grant! Sconfitta una top100 nelle qualificazioni a Madrid; Tyra Grant domina in finale e vince il W35 di Santa Margherita di Pula; WTA Madrid 2026: Tyra Grant batte Erjavec e vola al turno decisivo delle qualificazioni. Tyra Grant, che carattere! Reagisce ad un bagel e si qualifica per il tabellone principale a Madrid!Tyra Caterina Grant, nelle qualificazioni grazie ad una wild card, accede al main draw del WTA 1000 di Madrid: nel secondo e decisivo turno del tabellone cadetto l’azzurra supera in rimonta la magiara ... oasport.it Colpaccio di Tyra Grant! Sconfitta una top100 nelle qualificazioni a MadridProsegue il periodo positivo di Tyra Grant, che comincia il suo cammino nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2026 battendo in due set la slovena ... oasport.it MAGIA A MADRID: L'IMPRESA DI TYRA GRANT Dallo 0-6 iniziale al Main Draw! Tyra ribalta la Udvardy (0-6, 6-3, 6-2) e vola per la prima volta nel tabellone principale di Madrid. A 18 anni l'azzurra dimostra una grinta da veterana. Forza Tyra facebook Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. La rivincita di Tyra Grant: un anno dopo entra nel main draw di Madrid x.com