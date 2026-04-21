Dopo l’eliminazione dalla Conference League, la Fiorentina ha pareggiato in trasferta contro il Lecce, mantenendo una distanza rassicurante dalla zona pericolosa della classifica. La partita ha suscitato commenti e discussioni tra gli appassionati, in particolare riguardo alle prestazioni della squadra e alle prospettive future. Le analisi si sono concentrate anche sul passato e sul modo in cui il club si sarebbe comportato in circostanze simili in epoche precedenti.

2026-04-20 23:31:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: LECCE – Dopo l’eliminazione dalla Conference League, la Fiorentina riparte con un pari in campionato a Lecce che tiene la viola a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica. Al termine della sfida del Via del Mare, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli ha parlato così ai microfoni di Dazn: “La mia preoccupazione era venire qua dopo gli ultimi impegni ravvicinati, nel secondo tempo si è visto che abbiamo pagato gli sforzi. Queste partite qua una volta le avresti perse, invece siamo stati bravi. Faccio i complimenti ai ragazzi”. “Non mi piace guardare indietro”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Vanoli dopo Lecce: “La Fiorentina del passato l’avrebbe persa”. E sul futuro…

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