Tuttosport – Vanoli dopo Lecce | La Fiorentina del passato l’avrebbe persa E sul futuro…

Da justcalcio.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’eliminazione dalla Conference League, la Fiorentina ha pareggiato in trasferta contro il Lecce, mantenendo una distanza rassicurante dalla zona pericolosa della classifica. La partita ha suscitato commenti e discussioni tra gli appassionati, in particolare riguardo alle prestazioni della squadra e alle prospettive future. Le analisi si sono concentrate anche sul passato e sul modo in cui il club si sarebbe comportato in circostanze simili in epoche precedenti.

2026-04-20 23:31:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: LECCE – Dopo l’eliminazione dalla Conference League, la Fiorentina riparte con un pari in campionato a Lecce che tiene la viola a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica. Al termine della sfida del Via del Mare, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli ha parlato così ai microfoni di Dazn: “La mia preoccupazione era venire qua dopo gli ultimi impegni ravvicinati, nel secondo tempo si è visto che abbiamo pagato gli sforzi. Queste partite qua una volta le avresti perse, invece siamo stati bravi. Faccio i complimenti ai ragazzi”. “Non mi piace guardare indietro”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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