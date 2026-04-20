La Fiorentina ottiene un punto in trasferta contro il Lecce, in una partita che si è conclusa senza reti. La squadra viola, non brillante durante l'incontro, è riuscita a resistere agli attacchi dei padroni di casa nel secondo tempo. L'allenatore ha commentato positivamente il comportamento della squadra, evidenziando come in passato questa partita avrebbe potuto finire con una sconfitta.

Firenze, 20 aprile 2026 - Un punto a Lecce che fa comodo alla Fiorentina, per niente bella e brillante, ma capace di reggere agli assalti dei salentini nel secondo tempo. Bel gol di Harrison, raggiunto dal colpo di testa di Thiago Gabriel da azione d'angolo. La squadra di Vanoli è parsa stanca e spenta, ma tutto sommato l'aver lasciato invariato il tesoretto salvezza (otto punti) è una buonissima notizia quando ormai mancano cinque partite alla fine della stagione. Questa l'analisi di mister Paolo Vanoli al termine del match del Via del Mare. "La mia preoccupazione era venire qua dopo tutti gli ultimi impegni ravvicinati. A livello fisico abbiamo speso tanto e nel secondo tempo lo abbiamo pagato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vanoli: “Complimenti alla squadra. In passato questa partita l’avremmo persa”

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