Nella giornata di oggi, si è diffusa la notizia di un tentato furto in una abitazione collegata a un calciatore noto. La vicenda ha suscitato molte reazioni sui social, con alcuni utenti che hanno commentato duramente l’episodio, definendo i ladri “codardi”. Tra i messaggi si sono anche evidenziate frasi in cui si manifesta la volontà di essere presenti sul luogo per difendere la propria casa. La vicenda è stata riportata da vari mezzi di informazione sportivi.

2026-04-21 17:50:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Messaggio duro, attraverso delle storie difuse attraverso il suo profilo Instagram, da parte del calciatore dell’ Udinese Nicolò Zaniolo, che ha denunciato un’intrusione notturna nella propria abitazione. L’ex giocatore della Roma ha attaccato direttamente i rapinatori: “ Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine – ha scritto il numero 10 della formazione friulana – sapendo che io non ero in casa, volevo dire che vi è andata molto male “. Zaniolo ha poi aggiunto: “ Io non ero in casa: magari ci fossi stato “.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Ladri in casa Zaniolo, furia social anzi no: “Codardi, magari fossi stato in casa. Vi regalavo…”

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