Nicolò Zaniolo furto in casa dell' ex giocatore della Roma | Codardi magari fossi stato presente
Brutta disavventura per l'ex giocatore della Roma Nicolò Zaniolo. La notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, l'abitazione del calciatore numero 10 dell'Udinese è stata infatti presa di mira dai ladri, che hanno approfittato della sua assenza per introdursi all'interno. Come scrivono su.🔗 Leggi su Romatoday.it
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