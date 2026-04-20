Nicolò Zaniolo furto in casa dell' ex giocatore della Roma | Codardi magari fossi stato presente

Brutta disavventura per l'ex giocatore della Roma Nicolò Zaniolo. La notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, l'abitazione del calciatore numero 10 dell'Udinese è stata infatti presa di mira dai ladri, che hanno approfittato della sua assenza per introdursi all'interno. Come scrivono su.🔗 Leggi su Romatoday.it

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