Tutto il mondo passa da Macfrut Via alla rassegna dei record

Da oggi e fino a giovedì 23 aprile, al Rimini Expo Centre si svolge la 43ª edizione di Macfrut, la principale fiera italiana dedicata all’ortofrutta. L’evento, considerato un punto di riferimento internazionale, coinvolge numerosi espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo. Durante la manifestazione vengono presentati vari record e si discutono le innovazioni del settore.

Prende il via da oggi (fino a giovedì 23 aprile) al Rimini Expo Centre la 43esima edizione di Macfrut, la fiera italiana dell’ortofrutta, appuntamento internazionale di riferimento per il settore. Una tre giorni che unisce business, innovazione e analisi dei trend di un comparto strategico per l’economia nazionale: l’ortofrutta Made in Italy vale infatti circa 19 miliardi di euro, pari al 27% della produzione agricola interna, che salgono a 60 miliardi considerando l’intera filiera. Il peso dell’Italia nel contesto europeo resta rilevante: il Belpaese contribuisce al 17% del valore dell’ortofrutta dell’Unione Europea ed è secondo sia nella produzione di ortaggi sia in quella di frutta.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutto il mondo passa da Macfrut. Via alla rassegna dei record Notizie correlate Calato il sipario sulla rassegna Yare. In archivio un’edizione da record. Oltre 600 ospiti da tutto il mondoSi è conclusa la sedicesima edizione di Yare, Yachting Aftersales & Refit Experience, organizzata da NAVIGO nel distretto nautico toscano dall’11 al... Leggi anche: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a Macfrut delegazioni da dieci sedi da tutto il mondo Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La rincorsa Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: Partita importantissima! Metteremo in campo tutto il nostro cuore; Sicilia: Giornata Nazionale del Made in Italy: il valore dell’Italia nel mondo passa da qualità, identità, impresa e visione; Jorn Lambert | Mastercard | Mastercard Europe Board; La lotta contro il bullismo passa anche dalle panchine. Braga: “Picconano lo stato di diritto, tutto il decreto sicurezza andrebbe bocciato” x.com "Ricordo le parole del mio ginecologo: “Non si può avere tutto nella vita”. Lì per lì ci sono rimasta male, poi ho pensato che aveva ragione. Non ho rimpianti. Sfatiamo l’idea che una donna senza figli è una donna a metà." Raffaella Mannoia - facebook.com facebook