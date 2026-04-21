Tutto il mondo passa da Macfrut Via alla rassegna dei record
Da oggi e fino a giovedì 23 aprile, al Rimini Expo Centre si svolge la 43ª edizione di Macfrut, la principale fiera italiana dedicata all’ortofrutta. L’evento, considerato un punto di riferimento internazionale, coinvolge numerosi espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo. Durante la manifestazione vengono presentati vari record e si discutono le innovazioni del settore.
Prende il via da oggi (fino a giovedì 23 aprile) al Rimini Expo Centre la 43esima edizione di Macfrut, la fiera italiana dell’ortofrutta, appuntamento internazionale di riferimento per il settore. Una tre giorni che unisce business, innovazione e analisi dei trend di un comparto strategico per l’economia nazionale: l’ortofrutta Made in Italy vale infatti circa 19 miliardi di euro, pari al 27% della produzione agricola interna, che salgono a 60 miliardi considerando l’intera filiera. Il peso dell’Italia nel contesto europeo resta rilevante: il Belpaese contribuisce al 17% del valore dell’ortofrutta dell’Unione Europea ed è secondo sia nella produzione di ortaggi sia in quella di frutta.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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