Tutto il dispiacere di Piana | Volevamo fare un dono

Luca Piana è tornato in campo nella difesa del Pontedera dopo aver scontato un turno di squalifica, ma la sua presenza non è stata sufficiente a impedire la sconfitta della squadra. Il giocatore ha espresso tutto il suo dispiacere, sottolineando che l'obiettivo era quello di fare un regalo ai tifosi. La partita si è conclusa con una perdita per i padroni di casa, che non sono riusciti a portare a casa il risultato sperato.

Il rientro al centro della difesa di Luca Piana dopo un turno di squalifica non è bastato stavolta al Pontedera per evitare la sconfitta. Anzi, sabato sera a San Benedetto del Tronto, è stato proprio su un intervento falloso del difensore granata che i marchigiani hanno dato il via ad un successo che davanti ai propri tifosi non coglievano da settembre. Su una palla arrivata in area, Piana ha infatti strattonato un avversario (Pezzola) provocando così il calcio di rigore che Eusepi ha trasformato spiazzando Biagini per il vantaggio dopo appena 18’ di gara. Compresi i due-tre minuti che sono occorsi al direttore di gara per verificare – e poi convalidare – l’accaduto al video-review dove Braglia l’aveva mandato giocando la prima card.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tutto il dispiacere di Piana: "Volevamo fare un dono" rob canta Un’emozione da poco di Anna Oxa | X Factor 2025 Live 5 Notizie correlate “Ci dissero di fare a borsettate per finta per costruire la rivalità. Ci hanno fatto fare la litigata che non volevamo fare”: Ornella Muti e l’amicizia con Eleonora GiorgiNel terzo episodio di Illuminate, la docu-serie di Rai Cultura prodotta da Gloria Giorgianni per Anele andata in onda domenica 21 marzo su Rai Tre,... Disagi giovanili e proposte. Bocciata la mozione del Pd: "Volevamo fare prevenzione"SANSEPOLCRO No dei consiglieri di maggioranza alla mozione del gruppo consiliare Partito Democratico-InComune sull’educazione sessuo-affettiva e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Le dichiarazioni di Jonathan Rowe; La madre di Regeni sul no ai fondi per il film: abituati da 10 anni a queste ingiustizie; Appello di una mamma disperata ai ladri: Ridatemi il ciondolo di mio figlio morto; Il nuovo ospedale si farà: il Consiglio di Stato ribalta tutto. Fugatti: Avanti per dare il Trentino la struttura che merita. “Sir, tutto bene” “Sì, Lloyd. Solo un po’ di malinconia, niente di grave” “È perché sta guardando le nuvole, sir…” “Dici, Lloyd” “Certo sir. Le nuvole sono create dal respiro del mare e dai sospiri degli uomini. E sia uno, che gli altri, sono ricolmi di storie“ “E ques - facebook.com facebook Braga: “Picconano lo stato di diritto, tutto il decreto sicurezza andrebbe bocciato” x.com