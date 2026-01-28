Disagi giovanili e proposte Bocciata la mozione del Pd | Volevamo fare prevenzione

A Sansepolcro i consiglieri di maggioranza hanno bocciato una proposta del Pd sull’educazione sessuo-affettiva e relazionale. La mozione, depositata a novembre, puntava a promuovere iniziative di prevenzione tra i giovani, ma è stata respinta senza passare in aula. La decisione ha suscitato reazioni da parte del partito di opposizione, che aveva presentato l’ordine del giorno per affrontare i problemi dei giovani e i loro disagi.

SANSEPOLCRO No dei consiglieri di maggioranza alla mozione del gruppo consiliare Partito Democratico-InComune sull’educazione sessuo-affettiva e relazionale, una proposta depositata già lo scorso novembre e approdata in aula. La bocciatura del documento è avvenuta in occasione dell’ultima seduta consiliare. "La mozione non intendeva imporre modelli o soluzioni preconfezionate – dice la sua promotrice, Alice Bricca (nella foto), che siede in consiglio negli scranni del Pd – ma aprire una discussione seria e strutturata su un tema urgente e delicato, come richiesto da professionisti del settore con i quali ci siamo confrontati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disagi giovanili e proposte. Bocciata la mozione del Pd: "Volevamo fare prevenzione" Approfondimenti su Sansepolcro Mozione Scafati, il PD: "Grave emergenza sicurezza, ecco le nostre proposte e la mozione dei consiglieri comunali" Il PD di Scafati evidenzia l’urgenza di affrontare l’emergenza sicurezza nella città. Manovra fiscale, bocciata la mozione del centrodestra: "Hanno impedito ai cittadini di filmare in aula" La mozione del centrodestra sulla manovra fiscale è stata bocciata, con l'accusa di aver limitato la possibilità dei cittadini di filmare in aula. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sansepolcro Mozione Argomenti discussi: Disagi giovanili e proposte. Bocciata la mozione del Pd: Volevamo fare prevenzione; Disagio giovanile e violenza, che fare?; L’uccisione di Youssef: i metal detector non servono. Curare il disagio giovanile; Cosa significa educare se si vuole prevenire il disagio nei giovani. Disagi giovanili e proposte. Bocciata la mozione del Pd: Volevamo fare prevenzioneLa mozione non intendeva imporre modelli o soluzioni preconfezionate – dice la sua promotrice, Alice Bricca (nella foto), che siede in consiglio negli scranni del Pd – ma aprire una discussione seria ... lanazione.it Disagio giovanile, all’Ars scuole, istituzioni ed esperti a confrontoPALERMO – Fare rete contro il disagio giovanile e promuovere le pari opportunità. Questo l’obiettivo del convegno organizzato a Palazzo dei Normanni dall’associazione Idea Nuova, presieduta da Ignaz ... livesicilia.it «Il Corriere» scopre il disagio giovanile (ma si dimentica delle restrizioni Covid) e le violenze dei ragazzi immigrati. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.