Tutti i segreti dell’elettromagnetismo

L’elettromagnetismo è un fenomeno naturale studiato dagli scienziati per secoli. Si riferisce alle forze che si manifestano tra le particelle cariche e comprende fenomeni come la luce, le onde radio e i campi magnetici. La disciplina si è sviluppata attraverso esperimenti e teorie, portando a numerose applicazioni pratiche. In questo articolo verranno illustrati i principi fondamentali e le caratteristiche principali di questo campo di studio.

In questo articolo vorremmo esporvi un argomento che gli scienziati hanno trattato, studiato e analizzato per centinaia di anni: l’ elettromagnetismo. Ci riferiamo alla branca della fisica che studia le interazioni tra elettricità e magnetismo, descrivendo fenomeni come la generazione di campi magnetici da correnti elettriche e viceversa. Al giorno d’oggi viene utilizzato in molti ambiti. Motori elettrici, anzitutto. Gli elettromagneti sono componenti essenziali dei motori elettrici. Quando una corrente elettrica scorre attraverso le bobine di un elettromagnete, crea un campo magnetico che interagisce con quello di un magnete permanente o di un altro elettromagnete.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Magnetism and Electromagnetism Explained Simply (15 Minutes)

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